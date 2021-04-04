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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Semih Tokatlı: “Maçtan maalesef mağlubiyetle ayrıldık”

Semih Tokatlı: “Maçtan maalesef mağlubiyetle ayrıldık”

Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı konuşması

- ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-1’lik skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, “Mutlak kazanmak için çıktığımız maçta maalesef mağlubiyetle ayrıldık” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, takımın eksileri olduğunu belirterek, “Mutlak kazanmak için çıktığımız maçtan maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Maçı çevirecek pozisyonlar da yakaladık ancak talihsiz yediğimiz golle de mağlup olduk. Bundan sonra önümüzde önemli bir maçımız var. Bir an önce toparlanıp, ayağa kalkıp mutlaka bu mağlubiyetleri telafi edeceğiz edecek de güçteyiz. Galibiyetinden dolayı da rakibi kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz” dedi.

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