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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Semih Tokatlı: “İstemediğimiz bir sonuç oldu”

Semih Tokatlı: “İstemediğimiz bir sonuç oldu”

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'nın açıklamaları

- KONYA

Yansıma 


- Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada hafta içindeki kupa maçının yorgunluğuyla istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Semih Tokatlı, “İstemediğimiz bir sonuç oldu. Hafta içindeki kupa maçının yorgunluğunun yansımasını bu kadar beklemiyorduk. Ama maalesef bu, bugün ortaya çıktı. Milli takım arasıyla birlikte bize iyi gelecektir. Tekrar çıkış yakalayacağız. Yorgunluklarımızı, sakat oyuncularımızı ve hasta oyuncularımızın da tedavisinden sonra aradan sonra seri bir çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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