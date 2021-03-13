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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Semih Tokatlı: “Her şey istediğimiz gibi gitti”

Semih Tokatlı: “Her şey istediğimiz gibi gitti”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'nın konuşması

- ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı Trol 


- Süper Lig’in 28. haftasında sahasında konuk ettiği FT Antalyaspor’u 4-0’lık farklı skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, “Bulduğumuz gollerle 4 farklı bir galibiyet elde ettik. Bunun için çalışmıştık. Her şey istediğimiz gibi gitti” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Tokatlı, “Bu mutluğun en önemli nedeni de özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı. İkinci yarı biraz daha kontrollü oynamaya çalıştık. Ama yine de amacımız sonuca ulaşmaktı. Neticesinde ikinci yarıda bulduğumuz gollerle de 4 farklı bir galibiyet elde ettik. Bunun için çalışmıştık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Bunun için oyuncularımızı, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. Yarın da bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız maç için daha yüksek konsantrasyonla hazırlanacağız” dedi.
“Kupada final oynamak istiyoruz” Kupa maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tokatlı, “Aynı ciddiyetle ve daha fazla konsantre ile oyuncularımızın motivesini sağlayarak kupa maçına hazırlanacağız. Geçen yıl final oynamış takım olarak bu yıl da final oynamak istiyoruz. Kaliteli bir takımız ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. Yansıtmaya da devam edip, final oynamak istiyoruz” diye konuştu.

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