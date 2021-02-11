Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Semih Tokatlı: 'Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali yakalamak'

Semih Tokatlı: 'Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali yakalamak'

Semih Tokatlı'nın açıklamaları

- Semih Tokatlı: "Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali yakalamak" İSTANBUL

Tarım Basın Toplantısı Toplantı 


- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali yakalamak" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’de Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Galatasaray gibi büyük bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Geçen sene de elemiştik. Ligde kazanmıştı. Rakip kim olursa kazanmaya çıkan bir takımımız var. Bu oyun anlayışı ile ön plana çıkan bir takımız. Bundan sonra da devam edeceğiz. Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali yakalamak. Galibiyetle dönüyoruz, sevinçliyiz. Taraftarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı