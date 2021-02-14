Semih Tokatlı: 'Hatayspor, hiçbir maçta bu kadar baskı yememiştir'



- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Hatayspor maçının ardından, "Hatayspor, hiçbir maçta bu kadar baskı yememiştir" dedi.

Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 0-0 berabere kalan A Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tokatlı, Hatayspor’u tebrik ettiğini belirterek, “Hatayspor’u tebrik ediyorum. Ligimizde hücumsal anlamda geçiş oyununu en iyi oynayan takımlardan bir tanesi ve çok formda bir forveti vardı. İyi bir takımdı ama biz kendi futbolumuzu oynayıp kabul ettirmek istiyorduk. Hatayspor içeride oynadığı maçlarda rakiplerini zor duruma düşürmüş bir takım. Hiçbir maçta da bu kadar baskı yememişlerdir. Ama bizim hem oyunsal anlayışımız hem de oyuncularımızın isteği buradan bir puandan çıktık, üç puan da alabilirdik. Maçı bitirecek pozisyonlarda bulduk gol yapamadık. Futbolcularımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.





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