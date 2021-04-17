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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Semih Tokatlı: 'Gol yolundaki kalite problemini aşamadık'

Semih Tokatlı: 'Gol yolundaki kalite problemini aşamadık'

Semih Tokatlı'nın açıklamaları

- Semih Tokatlı: "Gol yolundaki kalite problemini aşamadık" MALATYA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, “Gol yolundaki kalite problemini aşamadık. Böyle olunca da sonuca yansıyor” dedi.
Süper Lig'in 35. haftasında Ayetmiz Alanyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, karşılaşmanın 1. dakikasından, 90. dakikasına kadar gol arayan ve sonucu lehine çevirmek isteyen bir Alanyaspor olduğunu dile getirdi. Rakiplerinin ligdeki pozisyonuna rağmen kalelerine şut atılmadan gelen bir yan toptan gol yediklerini belirten Tokatlı, “Uzun zamandan beri gol yolundaki kalite problemini aşamadık. Böyle olunca da sonuca yansıyor ve sonuçta da mağlup olduk, üzüntülüyüz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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