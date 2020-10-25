Semih Tokatlı: “Galatasaray galibiyetini pekiştirdik”



- Süper Lig’in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 2-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Geçen haftaki Galatasaray galibiyetini pekiştirmek ve bu haftayı da lider bitirmek istiyorduk. Amacımıza ulaştığımız için mutluyuz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, açıklamasına oyuncuları ve teknik ekibi kutlayarak başladı.

Tokatlı, “Maçtan önce ligin iyi oynayan bir ekibiyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Onun neticesinde de böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz. Takımımızı da ayrıca tebrik ediyoruz. Oyunun başlangıcında hafta içi çalışmalarımızın olumlu tepkisiyle erken golü bulduk. Oyunun gidişatı hep lehimize oldu. Zaman zaman rakibe topu kaptırsak da pozisyon vermeden maçı bitirdik. Özellikle ikinci yarının ortasından sonra teknik, taktik ve fiziksel olarak bariz üstünlüğümüz ortaya çıktı. Kaleye atılan şut sayımız, yaptığımız pas sayısı, ceza sahasına orta ve ceza sahasında buluşma hep bizim lehimize, onun için mutluyuz. Geçen haftaki Galatasaray galibiyetini pekiştirmek ve bu haftayı da lider bitirmek istiyorduk. Bu nedenle de amacımıza ulaştığımız için mutluyuz. Bundan sonrada inşallah daha arzulu, daha istekli, daha coşkulu yolumuza devam edeceğiz” dedi.





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