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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Semih Tokatlı: “En büyük sıkıntımız skor üretmek”

Semih Tokatlı: “En büyük sıkıntımız skor üretmek”

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'nın açıklamaları

- - Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı:- “Sorunlarımızı çözecek ve yola devam edeceğiz” İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Irak 


- Karagümrük’e deplasmanda 2-0 kaybeden Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, topa sahip olmalarına karşın en büyük sıkıntılarının skor üretmek olduğunu söyledi.

Tokatlı, bu sorunları da çözerek yola devam edeceklerini belirtti.
Süper Lig’in 27. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Tokatlı, “Geçen haftaki iyi oyunumuzun etkisi altında kaldık diyebiliriz. Takım oyunundan uzak, bireyselliğe dönünce sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Bunu da konuşarak üstesinden geleceğiz. Her zamanki oyuncumuzu oynuyoruz ama neticeye dönmeyince üzülüyoruz. Savunmada çok sıkıntı yaşamıyoruz. Deplasman ya da iç saha ayırmaksınız kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz ve oynuyoruz da. Topla çok oynayalım diye uğraşmıyoruz ama bizim futbolumuz bu şekilde. Bol pozisyonumuzun olduğu maçlar da oluyor, bugünkü gibi maçlarımız da oluyor. Maalesef en büyük sıkıtımız topu içeriye atmakta oluyor” ifadelerini kullandı. “En iyisini yapmak istiyoruz” Takımın iç saha ya da deplasman ayırt etmediğini dile getiren Semih Tokatlı, “Birçok maçta ev sahibi takımlar genelde boş alan bırakmadan kapalı oynuyor. Bizim amacımız pozisyon oluşturmak ama bugün pozisyona çok fazla giremedik. VAR’dan dönen gol var ama bu bizim için yeterli değil. Biz en iyisini yapmak istiyoruz ama zaman zaman bunun sorununu yaşıyoruz. Bugün belki de geçen hafta oynadığımız muhteşem oyunun etkisinde kalmış olabiliriz. Bugün top bizdeydi ama pozisyon üretmekte zorlandık. Bunu aşmamız gerekiyor ve aşacağız da. Geçen maçlardaki oyuna bakarsak, oyun konusunda düşüş olduğu söylenemez. Bakasetas değerli bir oyuncu ama Alanyaspor, giden isimlerin yerine oyuncu koyuyor. Genç oyuncuları da Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. Mutlaka yerlerini dolduracağız. Değerli oyuncuların gitmesi, oyun anlamında etkilemedi ama olsaydı farklı da olabilirdi” diyerek sözlerini tamamladı.
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