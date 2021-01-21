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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Semih Tokatlı: “Buraya kazanmak için gelmiştik”

Semih Tokatlı: “Buraya kazanmak için gelmiştik”

Alanyaspor Teknik Sorumlu Semih Tokatlı'nın açıklamaları

- ERZURUM

Allah 


- Alanyaspor Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, BB Erzurumspor maçının ardından, "Buraya kazanmak için gelmiştik, kazanacağımıza inanıyorduk” dedi.
Süper Lig’in 20. haftasında Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan BB Erzurumspor - Alanyaspor mücadelesi 1-1 berabere sona erdi. Alanyaspor Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tokatlı, “Öncelikle bu hava ve saha şartlarında uzun süre oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kazanmak için gelmiştik, kazanacağımıza inanıyorduk. Ama rakibin geldiği yarım pozisyonda bulduğu gol bütün planlarımızı etkilese de oyuna tutunduk ve son dakikaya kadar reaksiyon gösterdik, kazanmak istedik. Geri dönüş pozisyonlarını değerlendiremedik. Bu önümüzdeki haftalar için bize bir ışık oldu. Önümüzdeki Ankaragücü maçıyla bu çıkışı inşallah göstereceğiz” şeklinde konuştu.

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