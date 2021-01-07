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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Semih Özü: “İnşallah ikinci devreye daha moralli daha hazır olarak girmek istiyoruz'

Semih Özü: “İnşallah ikinci devreye daha moralli daha hazır olarak girmek istiyoruz'

Adanaspor'da Teknik Sorumlu Semih Özü

- Semih Özü: “İnşallah ikinci devreye daha moralli daha hazır olarak girmek istiyoruz" ANKARA

Geçmiş Olsun Basın Toplantısı Toplantı Allah 


- TFF 1. Lig’in 12. hafta erteleme maçında deplasmanda Ankaraspor’un 2-0 mağlup eden Adanaspor'da Teknik Sorumlu Semih Özü, "İnşallah oynayacağımız son Akhisar maçını da kazanıp ikinci devreye daha moralli daha hazır olarak girmek istiyoruz dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Semih Özü, ”Bugün kazandığımız için mutluyuz. Zor bir ortam iki takımın oyuncuları içinde. Ankaraspor’un da durumu ortada. Genç bir takım, genç bir antrenör. Beraberliğin iki tarafa da yetmediği bir maçtı. Son ana kadar direndiler. Hücum yapmaya çalıştılar. Maçın önemi, telafisinin olmaması aslında bizim oyuncularımıza da gerdi. Golün sonradan gelmesi, sonradan da gelse bizi mutlu etti. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Ankaraspor’a geçmiş olsun diyorum. İnşallah oynayacağımız son Akhisar maçını da kazanım ikinci devreye daha moralli daha hazır olarak girmek istiyoruz" dedi.

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