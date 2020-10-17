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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Semih Özü: “Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun”

Semih Özü: “Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun”

Semih Özü açıklamaları

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Allah 


- TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Semih Özü, 5-2 kazandıkları Altınordu maçı sonrası, “Geçen haftalardaki gol anlamında eleştirilerin herhalde cevabını vermiş olduk. Oyuncularımızın form tutması bir süreçti. Bu süreci atlatıyoruz. Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun” dedi.
Adanaspor, ligin 5. haftasında evinden Altınordu’yu 5-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamında eleştirilerin herhalde cevabını vermiş olduk. Gol bölgelerinde etkili bir takımız. Oyuncularımızın form tutması bir süreçti. Bu süreci atlatıyoruz. Bizim istediklerimizi yapabilecek bir takıma karşı oynamamız şans oldu. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun. Giresunspor bizim için çok ciddi ve zorlu bir rakip. İnşallah o maçtan da alnımızın hakkıyla çıkarı” diye konuştu.

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