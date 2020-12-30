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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Semih Özü: “Atamayana atarlar”

Semih Özü: “Atamayana atarlar”

Semih Özü açıklamaları

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk 


- Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “İkinci yarı golü çabuk bulduk ama pozisyonlarda golü atamadık. Futbolun adaleti bu. Atamayana atarlar” dedi.
Ligin 11. haftasından ertelenen karşılaşmada Adanaspor, evinde Boluspor’a 2-3 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Şu zamanda çok konuşulacak bir şey yok. üzgünüz. Maçın değerlendirmesini yapsak kendi açımızdan baktığımızda ilk yarı hatayla golü yedik. Pozisyonlarda golü atamadık. İkinci yarı golü çabuk bulduk ama pozisyonlarda yine golü atamadık. Futbolun adaleti bu. Atamayana atarlar” diye konuştu.

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