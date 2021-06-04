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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Selim Soydan: “Takım dört gözle İtalya maçını bekliyor”

Selim Soydan: “Takım dört gözle İtalya maçını bekliyor”

TFF A Milli Takım’dan sorumlu yönetici Selim Soydan’ın açıklamaları

- BIELEFED

Milli Takım Yıldızlı Allah İtalya Basın Mensupları 


- Türkiye Futbol Federasyonu A Mİlli Takım’dan sorumlu yönetici Selim Soydan, millilerin dört gözle Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçı olan İtalya müsabakasını beklediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Almanya’da karşılaştığı Moldova’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım’dan sorumlu yönetici Selim Soydan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce ay-yıldızlıların kendisinden iyi görülen takımları yenmeyi başardığını aktaran Soydan, "Çok iyi bir milli takım var elimizde. Bu takım bundan önce de kendisinden daha iyi denilen takımları yendi. İnşallah Roma'da bunun bir tekrarı olacak. Roma'dan puan ya da puanlarla çıkacağız" şeklinde konuştu.
“Takım dört gözle İtalya maçını bekliyor” Soydan, EURO 2020'de iyi neticeler alacaklarına inandıklarını belirterek, "Futbolcularımızın hepsi çok iyi. Hepsi kendine son derece güvenen, iyi oyuncular. Hepsi o maçı dört gözle bekliyorlar. Çok iyi neticeler alacağız, biz buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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