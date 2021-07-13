Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Selahattin Baki: “Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Selahattin Baki: “Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum”

Selahattin Baki: “Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamaları

- İSTANBUL

Negatif Enerji Basın Toplantısı Toplantı Basın Mensupları Kura Çekimi 


- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Hakkaniyetli herkese eşit mesafede yönetilen herkese eşit mesafede el uzatılan kötü niyetten negatif enerjiden uzak lig diliyorum" dedi.
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen fikstür kura çekiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baki, fikstürün Türk spor ailesine hayırlı olmasını dileyerek, "Polemikten, sakatlıktan, kazadan beladan uzak bir lig mücadele diliyorum. Fenerbahçemiz özelinde şunu söyleyebilirim; sert bir deplasmanla başlıyoruz. Fena bir fikstür olmadığını düşünüyorum. Ezeli rakiplerimize deplasmana gideceğiz. İkinci yarı onlar Kadıköy’e gelecek. Benim aklımdan da böyle bir senaryo geçiyordu. 3’te 2’si kağıt üzerinde oldu. Bununla beraber artık her sene aynı şeyleri söylüyoruz. Hakkaniyetli herkese eşit mesafede yönetilen herkese eşit mesafede el uzatılan kötü niyetten negatif enerjiden uzak lig diliyorum. Eşitliğin güzel rekabetin esas olduğu bir lig diliyorum” şeklinde konuştu.
Selahattin Baki, Ali Koç ve Volkan Demirel’in yarın düzenleyeceği basın toplantısının içeriği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı