Selahattin Baki: “Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum”



- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Hakkaniyetli herkese eşit mesafede yönetilen herkese eşit mesafede el uzatılan kötü niyetten negatif enerjiden uzak lig diliyorum" dedi.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen fikstür kura çekiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baki, fikstürün Türk spor ailesine hayırlı olmasını dileyerek, "Polemikten, sakatlıktan, kazadan beladan uzak bir lig mücadele diliyorum. Fenerbahçemiz özelinde şunu söyleyebilirim; sert bir deplasmanla başlıyoruz. Fena bir fikstür olmadığını düşünüyorum. Ezeli rakiplerimize deplasmana gideceğiz. İkinci yarı onlar Kadıköy’e gelecek. Benim aklımdan da böyle bir senaryo geçiyordu. 3’te 2’si kağıt üzerinde oldu. Bununla beraber artık her sene aynı şeyleri söylüyoruz. Hakkaniyetli herkese eşit mesafede yönetilen herkese eşit mesafede el uzatılan kötü niyetten negatif enerjiden uzak lig diliyorum. Eşitliğin güzel rekabetin esas olduğu bir lig diliyorum” şeklinde konuştu.

Selahattin Baki, Ali Koç ve Volkan Demirel’in yarın düzenleyeceği basın toplantısının içeriği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

