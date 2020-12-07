Selahattin Baki: 'Hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor'



- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, hakem camiasındaki başıboşluğa dur demek gerektiğini söyledi.



Baki ayrıca Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya hakemlerin performanslarından dolayı seslenerek, "Artık bir topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle garip garip atamalar, kararlar var özellikle Fenerbahçe aleyhine. Olayları uzaktan izleyen bir MHK var. Bu saatten sonra gerçekten, kendisi elini taşın altına koysun, ortaya çıksın" dedi.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Selahattin Baki, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı hakkında bazı yorumlarda bulundu. "Psikolojisi gergin ve yüksek bir maç oldu" Teknik Direktör Erol Bulut ve takımı tebrik eden Selahattin Baki, "Psikolojisi gergin ve yüksek bir maç oldu ve böyle maçları almak önemli. Maçı almayı başardık. Birkaç hafta öncede söylemiştim, galipken de bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor bugün o günlerden bir tanesi ve önemli bir gün. Çünkü Konyaspor maçı itibariyle Fenerbahçe aleyhine olan ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı ve her hafta bu dozaj artarak devam ediyor. Konuşuyoruz ve iyi anlaşmaya çalışıyoruz, yönetime geldiğimizden beri iyi mesajlar vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor" Hakemlerin performansları hakkında konuşan Baki, "Artık burada gerçekten hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor. Ben burada öncelikle futbol kamuoyuna şunu söylemek istiyorum. Bizler hata ile art niyet arasındaki farkı görebilecek insanlarız. Birazcık futbol izleyen insanlar bu maçta olanları hata olarak yorumlayamazlar. Kalecimize altı pasta yapılan bir hareket var aleyhimize penaltı veriliyor ve inanılır gibi değil. Serdar’ın top kafamdan elime çarptı demesiyle bir sarı kart görüyor ve bana göre VAR’da penaltı verirse ikinci sarının yolunu yaptı diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Serdar Tatlı’nın artık bir topa girmesi gerektiğini düşünüyorum" MHK Başkanı Serdar Tatlı’dan futbol kamuoyuna açıklama beklediğini belirten Selahattin Baki, "Sayın Serdar Tatlı’nın artık bir topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle garip garip atamalar, röportajlar son zamanlarda, garip garip kararlar, özellikle Fenerbahçe aleyhine ve son derece sessiz sakin olayları uzaktan izleyen bir Merkez Hakem Kurulu (MHK), dolayısıyla artık bu saatten sonra gerçekten, kendisi elini taşın altına koysun, ortaya çıksın. Canlı yayına bağlanıp futbol kamuoyunun yüreğine su serpecek, içimizi ferahlatacak açıklamalar mı yapar ama artık kesinlikle bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Adım atmayı düşünüyoruz, zaten artık dozaj artıyor. Yani biz ortam gerilmesin, dünyada bin tane problem var, ülkemizde, kendimize ait bin tane problem var, ekstra biz bir problem yapmak istemiyoruz. Onun için hep diyalog yolunu seçtik ama daha önce Fenerbahçe’nin sabrının sınandığı zaman işin nerelere gideceği çok görüldü.

Yani Fenerbahçe defalarca test edildi, galip gelmiştir. Onun için biz yoruluruz, ama bırakmayız mücadeleyi Fenerbahçe olarak, lütfen bunu da herkes bilsin. Tekrar ediyorum, sayın Serdar Tatlı’nın artık burada gerçekten kendi hakem grubuna sahip mi çıkması gerekiyor, yani bir ayar çekmesi gerekiyor. Yani tamam sokak lisanı kullandım ama bir ayar çekmesi gerekiyor, işin tadı kaçıyor böyle futbol olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.



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