Selahattin Baki: “Fetöcü zihniyeti Fenerbahçe taraftarıyla oynayıp sokağa dökmeye çalışıyor”

-Alper Pirşen'in açıklamalarından görüntüler



- - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki:- “VAR operatörünün araştırılmasını devletimizden istirham ediyoruz” İSTANBUL



- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, fetöcü zihniyetin Fenerbahçe taraftarıyla oynayıp sokağa dökmeye çalıştıklarını ifade ederken, VAR operatöründe bulunan kişinin ve ilişkilerinin devlet tarafından araştırılmasını istirham etti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Alper Pirşen, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Selahattin Baki, futbolun Türkiye’de sadece bir futbol olmadığını ifade ederek, “Fetö tam olarak temizlenmedi. Bu cümleyi Ali Koç kullanmıştı. Bu cümleyi kullandıktan sonra bu akşam başımıza gelenler kamuoyunun malumu. İyi oynadık, kötü oynadık girmeyeceğim. Kötü de oynasak hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bugün yediğimiz gole bakıyorum kesinlikle gol ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım; bu golü Nazım’ın ayağına değdi diye üzerine yıkacaklar, kılıf büyük ihtimalle bu olacak. Hiç o işlere girmesinler uyarıyım. Nazım’a değse bile top ilk ayaktan çıktığında ofsayt. Bu oyunları tutmayacak. Bugünkü VAR operatörü. Bazı bilgilere ulaştık. Birkaç hafta önce ofsaytta diye golü iptal eden VAR operatörü. Bu kişinin araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum. Kendi aile ilişkilerinin araştırılmasını istiyoruz. Refleks görmezsek kendimiz açıklayacağız. Tiyatroyu da geçti bu durum. Operasyon yemiş bir camiayız daha önce. Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynanmaya başladı.

Bunun bilerek, bu fetöcü zihniyeti Fenerbahçe taraftarıyla oynayıp sokağa dökmeye çalışıyor. Bu kadar net konuşuyorum. Artık futbolu, sporu her şeyi aştı bu işler. İki tane operasyon yapılıyor. Fenerbahçe iyidir kötüdür. Futbol severlerin yorumu bu. Sen kötü de olsan, yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın. Sokaktaki birçok insan şöyle varsayıyor; sanıyorlar ki yapay zekayla çiziliyor. Bunu İngiltere’den de biliyorum. Yapay zekanın ilk noktasını koyan insan eli. Zaten manipülasyona açık. Ortada kötü niyet varsa ki bu aşikar. Bunu yapay zekaya da kimse yıkamaz. Fenerbahçe camiası artık uyandı, yemiyoruz. Devletimizden istirham ediyorum. Bu tür ilişkisi olan insanları deşifre edin. 11 maç sonra bu sezon biter, şampiyon olan olur, önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ederiz. Futboldan bu kadar bıkkınlık getirilecek seviyeye geldim. Devletimizin de çok büyük futbolsever üyeleri olduğunu biliyorum başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Lütfen bizim ulaştığımız bilgiler üzerinden de bir temizlik bekliyoruz. Ben şu anda söyleyeceğimi söyledim. Bu detaylar şimdilik yeterli. Önümüzdeki günler tekrar konuşacağız” dedi.

Alper Pirşen: "Arkadaşlar aklımızla oynuyorlar" Selahattin Baki’nin konuşması esnasında Alper Pirşen, ikinci golün ofsayt olduğuna dair bir görsel gösterdi. Ardından konuyla ilgili bir konuşma yapan Pirşen, “Arkadaşlar aklımızla oynuyorlar. Galatasaray maçının operatörü de aynı arkadaş. Mesut’un karşıdan bir pozunu çektiler, ayak ayağına değdi mi, değmedi mi? Net vermediler. Biz o golün de ofsayt olmadığını gördük. Bu maçta onu yapan operatör bu maçta çizgiyi ayaktan çıktığında çiziyor. Bizi artık aptal yerine koymasınlar, yakalandılar. Bu operatörlerin çalıştığı firmanın, çalışanlarının yapısını biliyoruz. Bu operasyonun mutlaka bir cezası olacak. Fenerbahçe bu şirkete ve Galatasaray maçında karşımıza çıkan adamla ilgili gerekenleri yapacak. Soruşturulması bizim için önemli. Türkiye’de hem bu yapının hem hakem camiasının mutlaka silkelenmesi gerekiyor. Yeni bir düzenin kurulması gerekiyor. Biz Fenerbahçe olarak gördüğümüz hakem faciaları karşısında dehşete düşüyoruz. Biz de bir taraftarız ve artık sindiremiyoruz. Öfke katsayımız o kadar yükseldi ki nasıl davranmamız gerektiği konusunda ikilemde kalıyoruz. Futbol futbol olmaktan çıktı. Ortada futbol diye bir şey kalmadı. Nazım ile ilgili bir detay vereyim. Nazım’a bağlayacaklar diye duyuyoruz, bağlayamaz. Nazım’ın topla oynadığı kanaati varsa çizgi çizemezsin, VAR’a gitmek zorundasın. Burada ofsayt yok. Bu kuralları hepimiz çok iyi biliyoruz. 5 dakika sürdü pozisyon. Bazen 9 saniye, bazen 5 saniye. Yayıncı mı göstermedi, VAR odası mı yayınlayamadı bilemiyoruz ama kabul edilecek şeyler değil. Şurada verilen mücadele bazen kahpece yenilen bir golle çökmemize sebep oluyor” diye konuştu.





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