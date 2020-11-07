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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sedat Karabük: “İyi mücadele ettik”

Sedat Karabük: “İyi mücadele ettik”

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük'ün açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Mensupları Irak 


- Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük, Kasımpaşa karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Antalyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından kırmızı-beyazlı takımın teknik sorumlusu Sedat Karabük basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sedat Karabük, iyi bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Deneyimli, beceri seviyesi yüksek, genç ve olgun arkadaşlarımızdan kurulu bir takımız. İnandığımızı söylemiştim. 2-0'dan 2-2 daha güzel oldu. Bunu bekliyor muydunuz diye sorarsanız bekliyordum. İyi bir proje içindeyiz. Bu işte doğru yolda ilerliyoruz. İyi maç oldu. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Kendi açımızdan genç ve deneyimli oyuncu karmasıyla iyi mücadele ettiğimiz için takımımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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