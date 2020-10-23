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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Sebo Göndür'den basket şov

Sebo Göndür'den basket şov

Sebo Göndür'ün attığı basketlerden detay görüntüler

- İSTANBUL

Basketbol Forma 


- Profesyonel basketbolcu Sebo Göndür, attığı birbirinden ilginç basketlerle izleyenlerden büyük alkış topluyor. Profesyonel basketbolcu Sebo Göndür, farklı yerlerden attığı basketlerle adından söz ettiriyor. Göndür, bazen bir evin balkonundan, bazen Kapodokya'da balonun üzerinden bazen de bir araçla giderken attığı basketlerle bu dalda ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Sergilediği performansla ilginç basketlere imza atan genç basketbolcu, izleyenlerin büyük beğenisini kazanıyor.
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