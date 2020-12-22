Şanlıurfalı atletler Adana’da 8. oldu

-Cuma Canberk röportaj

-Nisanur Toprak röportaj

-Genel ve detay görüntüler



- - Kross Ligi Finali, Adana’da düzenlendi ADANA



- Adana’da düzenlenen Kross Ligi Finali’nde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımı 8. oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell U18 Bölgesel Kross Ligi Finali, Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru’nda düzenlendi.

Yarışmada Hastavuk’un sponsor olduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı, 8. oldu. Antrenör Cuma Canberk, yaptığı açıklamada, “Korona virüs bizleri de etkiledi. Zor şartlarda antrenman yaptık. Burası bizim hiç hazırlanmadığımız bir parkur. Yine de ben takım olarak sporcularımı tebrik ediyorum. Güzel koştular. Takım halinde 8. olduk. Yine de kötü değil” diye konuştu.

Sponsorları Hastavuk’a da teşekkür eden Canberk, “Sponsor gerçekten olmazsa olmazlarımızdan. Ben Hastavuk firmasına çok teşekkür ediyorum. Bizim her zaman yanımızda oldular. Bir sıkıntımız olduğunda bize el uzattılar” dedi.

Yarışmada 7.'lik elde eden 15 yaşındaki Nidanur Toprak ise daha çok çalışacaklarını aktararak, “Burada elimizden geleni yaptık. Gönül isterdi ki ilk 3’e girmek. Biz hiç çimende hazırlanmadık ama elimizden geleni yaptık. Sponsorumuza da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



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