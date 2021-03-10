ŞANLIURFA - MHK Başkanı Tatlı'nın annesi toprağa verildi
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın annesinin cenazesi - Cenaze töreninden detaylar - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin musalla taşından alınarak cenaze nakil aracına götürülmesiMHK Başkanı Tatlı'nın annesi Şanlıurfa 'da toprağa verildiŞANLIURFA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın annesinin cenazesi memleketi Şanlıurfa 'da toprağa verildi. Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın cenazesi, Harran Kapı Camisinde kılınan namazın ardından Harran Kapı Mezarlığı'nda defnedildi.Cenaze törenine, Serdar Tatlı ile yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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