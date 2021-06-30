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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsunspor’dan meşaleli 56. yıl kutlaması

Samsunspor’dan meşaleli 56. yıl kutlaması

Meşale zincirinin havadan görüntüsü

Beraberlik Tezahür Tezahürat Havai Fişek Aktüel 

-Meşale etkinliğinin aktüel yerden görüntüleri
-Etkinlikten ve taraftarlardan detay
-Taraftarlar ile röportaj
-Genel görüntü

- - Şehir meşalelerle kırmızıya büründü SAMSUN

- Samsunspor taraftarları 56. yıl kutlamaları kapsamında Samsun sahilini meşaleler ve havai fişeklerle kırmızı-beyaza bürüdü. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kuruluşunun 56. yılında çeşitli organizasyonlara imza attı. İlk olarak anıta çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar akşam geç saatlere kadar değişik organizasyonlarla devam etti. Asıl kutlamalar ise akşam saatler 20.55’te başladı.
Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nden 20.55’te atılan havai fişek ile kutlamalar doruk noktasına ulaştı. Samsun sahiline sıralanan binlerce taraftar ellerindeki meşaleyi aynı anda ateşe verdi. Kilometrelerce uzanan meşale zinciri havadan görüntülendi. Eşsiz görüntülere sahne olan havai fişek ve meşale gösterisi izleyenlerden tam not aldı. 56. yıldönümü kutlamaları kapsamında konuşan taraftarlar, "Geçen sene 70 puan almamıza rağmen şanssız bir şekilde Süper Lig’e çıkamadık. İnşallah bu yıl çıkarız. Kuruluşumuzun 56. yılını kutluyoruz. Yapacağımız etkinlik ile Samsunspor’daki birlik ve beraberlik görüntüsü tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 10 dakika boyunca süren etkinlik tezahüratların ardından son buldu.
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