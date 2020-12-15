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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - Milli güreşçi Şerif Kılıç'ın ailesi oğullarıyla gurur duyuyor

SAMSUN - Milli güreşçi Şerif Kılıç'ın ailesi oğullarıyla gurur duyuyor

- Milli güreşçi Şerif Kılıç'ın fotoğrafları - Milli güreşçinin annesi Ayşe Kılıç ile röportajSAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grekoromen stil 55 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Şerif Kılıç'ın ailesi, oğullarıyla gurur duyuyor.Milli sporcunun annesi Ayşe Kılıç, AA muhabirine, güreşte birçok madalya elde eden oğlunun son olarak Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kılıç, "Final müsabakasını izlerken çok heyecanlandım. Sanki kendim güreşiyorum gibi oldum. Nasibi ikincilikmiş. Bu da mutlu etti bizi çünkü çocuğum başarılı bir sporcu. Daha önce birçok başarı elde etti. Onunla gurur duyuyoruz. Türkiye üst üste madalyalar kazandı." diye konuştu.
Oğlunun 2013 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Kılıç, şunları kaydetti:"Avrupa'da birçok madalya kazandı. 2013 yılında dünya şampiyonu oldu. Her anne çocuğuyla gurur duyar ama benim çocuğum da gurur duyulacak başarılar kazandı. Güreşe ortaokul yıllarında öğretmeninin tavsiyesi, dedesinin desteğiyle Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde başladı.
Güreş eğitim merkezinin açtığı sınava yedeklerden girdi. Kısmeti varmış, çok çalıştı, çabaladı. Sürekli kamplardaydı. Ortaokulu ve liseyi burada, Kavak'ta okudu. Daha sonra Ankara ASKİ'ye gitti."Oğlu Şerif Kılıç'ın kazandığı başarıların çevredeki çocuklara da örnek olduğunu anlatan anne Kılıç, "Güreşte birçok başarı elde etmek istiyor. Onun başarısını görüp de güreşe başlayan çocuklar var." ifadelerini kullandı.Baba Yakup Kılıç ise güreşte birçok başarı elde eden oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

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