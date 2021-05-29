Şampiyonluk turunda futbolcular böyle yaralandı

-Otobüsün köprü altından geçerken futbolcuların yaralanma anları

-Futbolcu Bahrican'ın otobüsten düşme anı



- - Bir futbolcu otobüsten düştü diğeri köprüye çarptı KOCAELİ



- Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselmesinin ardından üstü açık otobüs ile şehir turuna çıkan Kocaelispor'da futbolcuların otobüsten düşerek yaralanma anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da yöneticiler ve futbolcular kente dönerek üstü açık otobüsle şampiyonluk turu attı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 4-0'lık Sakaryaspor galibiyeti ile TFF 1. Lig'e çıkan yeşil-siyahlı takımın futbolcuları, Körfez ilçesinden başlayarak şampiyonluk turuna çıktı. Uzun araç konvoylarının eşlik ettiği tur sırasında İzmit'te seyir halinde ilerleyen Kocaelispor otobüsünden düşen Benhur Keser ve Bahrican Avcı adlı 2 futbolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Benhur Keser, Kocaeli Devlet Hastanesine, Bahri Can ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Benhur taburcu edilirken, Bahrican Avcı'nın ise hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi. Düşme anları ise otobüste bulunan Çağdaş Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Yiğit Özcan'ın kamerasına yansıdı. Görüntülerde kupa ile şehir turu atan futbolcular, İzmit tren garı mevkinde seyir halinde ilerlerken, geçtikleri köprünün altına çarparak otobüsten düşüyor. Futbolculara otobüstekilerin “Eğilin” diye bağırması sonrasında yaralanan futbolcular için otobüs bir süre durdurulduktan sonra yoluna devam ediyor.

