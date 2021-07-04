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Şampiyonluğu meyan şerbeti içerek kutladı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Şampiyonluğu meyan şerbeti içerek kutladı

Şampiyonluğu meyan şerbeti içerek kutladı

-drone-

Kutlay Yarış Güzergah Meyan Şerbeti Turist 

-Bisiklet yarışının başlaması
-Yarıştan genel detaylar
--Aktüel-
-Yarışan sporcular ve finiş detayları
-Ödül törenleri ve birincinin şerbet içmesi
-Alandan detaylar

- - Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması'nı Panamalı Christofer Jurado Lopez kazandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet yarışması “Germanicia Grand Prix” erkekler yarışının sonlanmasının ardından tamamlandı. Toplamda 154 kilometrelik Kahramanmaraş - Göksun arası güzergahta yarışan toplamda 130 erkek sporcu, Edebiyat Yolu üzerinden Büyükşehir Belediyesi önündeki final çizgisinde yarışı tamamladı. Yarışmayı Panama asıllı Christofer Jurado Lopez birinci olarak bitirdi. Malezya’dan katılan Jambalijamts Sainbayar ikinci, Belarus'tan Yauhen Sobal ise üçüncü oldu. En genç sporcunun da ödüllendirildiği törende, Belarus’tan Dzainis Marchuk’da kürsüde yerini aldı. Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş bu büyük organizasyonları yapabilecek kapasiteye sahip. İlk olmasına rağmen birinci günde çok güzel bir ilgi gördü. Bugünü tamamladık, yarın da devam edecek. İnşallah ileriye dönük bu etkinliği geliştirerek düzenlemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Yarışmayı ilk sırada tamamlayan Panamalı Christofer Jurado Lopez, "Bundan iki hafta sonra Tokyo Olimpiyatları’na katılacağım benim için güzel bir ısınma yarışması oldu. Parkurda keyifle sürüş yaptık. Engebeli bir arazi, zorlu bir güzergah” şeklinde konuştu.
Birinciliğini Kahramanmaraş’ın geleneksel içeceği meyan şerbeti ikramıyla kutlayan Lopez, günün sonunda kentin tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret edeceğini söyledi.


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