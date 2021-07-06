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Şampiyonlara davullu zurnalı karşılama
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Şampiyonlara davullu zurnalı karşılama

Şampiyonlara davullu zurnalı karşılama

Karşilamadan görüntü

Altın Madalya Milli Sporcu Milli Sporcular Spor Bakanlığı Davul Zurna 

-Detaylar
-Spor müdürü açıklama
-Detaylar
-Çarşıda gezerlerken

- NİĞDE

- İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde altın madalya kazanarak 87 kg’da Dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Kacur, 77 kg dünya 2’incisi Kadir Kuş ve 55 kg da dünya 3’üncüsü Mustafa Baki, şehir merkezi girişinde davul zurnayla karşılandı. Milli sporcular daha sonra şehir turu attı. Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, İstanbul’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Niğdeli milli sporcular, Niğde’yi ve Türkiye’yi büyük bir başarı ile temsil ettiklerini söyledi.

Sporcuların başarılı olmalarında antrenörlerin büyük emekleri olduğunu belirten Ötgünlü, “Gençlik Spor Bakanlığının faaliyete koyduğu Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okullarının (GSB) açılışına denk gelen bu büyük başarı çocuklarımıza örnek olacaktır. Gençlik Spor Bakanlığı en güvenli kurumlardan en güvenli evlerden bir tanesidir. Gençlik spor bakanlığına gelen kazanır” dedi.

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