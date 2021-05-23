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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute

Final maçından detaylar,

Kupa Töreni Şampiyon Rektör 

-Şampiyonluk sevincinden görüntüler
-Kupa töreninden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
-Açıklamalar

- - Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te esti- Şahinbey Ampute, Türkiye'ye Avrupa'nın en büyük kupasını getirdi GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 mağlup eden Şahinbey Ampute şampiyon oldu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışını yaptığı organizasyon birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Ampute Şampiyonları Lig finalinde ise Şahinbey Ampute ile Polonya'nın Legia Varşova takımı karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu maçı Fatih Şentürk (2) ve Kudrat'ın golleriyle 3-1 kazanan Şahinbey Ampute tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrası büyük sevinç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğun kazanılmasının ardından Şahinbey Ampute futbolcuları, teknik kadrosu ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Açıklamalarda bulunan futbolcular Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Teknik Direktör Halil İbrahim Köprülü, Başkan Cuma Güzel ve Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu şampiyonluk için mutlu olduklarını ifade etti.
Şampiyon kupasını aldı Final maçında rakibini 3-1 mağlup eden Şahinbey Ampute, karşılaşma sonrası düzenlenen tören ile madalyalarını ve kupasını aldı. Kupayı kaldıran futbolcular ise büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyona, kupa töreni sonrası yapılan kapanış seremonisi ile son buldu.
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