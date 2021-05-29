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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi

Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi

Taraftarların kavga görüntüleri

- İSTANBUL

Arbede Holigan 


- Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Manchester City ile Chelsea'nin taraftarları arasında karşılaşmanın oynanacağı Porto şehrinde arbede yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final günü geldi. Bu akşam İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Porto'da oynanacak final maçı öncesi dün gece saatlerinde İngiliz taraftarlar arasında arbede yaşandı. İngiliz holiganlar arasında aşırı alkolün de etkisi ile daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı. Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Porto kentine alınmıştı. Manchester City - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.
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