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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şampiyon Beşiktaş kupasını aldı

Şampiyon Beşiktaş kupasını aldı

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- İSTANBUL

Saygı Duruşu Şampiyon Şampiyonluk Kupası Forma Rektör 


- Süper Lig’de 16. şampiyonluğuna uzanan Beşiktaş, kupasını aldı. Kupayı TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi. Takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Necip Uysal, şampiyonluk kupasını Vodafone Park’ta takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı. Süper Lig 2020-2021 Sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasına kavuştu. Boğaz’dan gelerek Vodafone Park’a ulaşan siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları saat 19.03’te başladı.
Kutlamalar öncesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken, saatler 19.19’u gösterdiğinde tüm Türkiye’yle birlikte İstiklal Marşı okundu. Beşiktaşlı sanatçılar Eypio, Reynmen, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Aynur Aydın ve Ömür Gedik kutlamalarda sahne alan isimler oldu. Kupa Atiba’nın ellerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları platforma çıkan ilk isimler olurken, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte şampiyonluk kupası da kürsüdeki yerini aldı. İdari kadro ve teknik kadronun ardından futbolcular tek tek anons edilerek şampiyonluk madalyalarını alırken sahneye son çıkan isim ise Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın’ın anons edilmesiyle birlikte stada gelen konuklar, Vodafone Park’ı inletti. Anonsların yapılmasının ardından Kaptan Atiba’nın teslim aldığı kupa, siyah-beyazlı futbolcuların ellerinde yükseldi. Siyah-beyazlı futbolcular kupa fotoğrafı çektirdikten sonra bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı da şampiyonluk kupasıyla sahneye geldi ve toplu fotoğraf çektirildi.
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