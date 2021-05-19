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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şampiyon Beşiktaş, İstanbul’a döndü

Şampiyon Beşiktaş, İstanbul’a döndü

Beşiktaş kafilesinin otobüse binişi

- İSTANBUL

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- İzmir’de önce şampiyonluğunu ilan eden ve ardından da Türkiye Kupası’nı kaldıran Beşiktaş, İstanbul’a döndü. Süper Lig’in 42. haftasında Göztepe’yi deplasmanda yenerek 16. şampiyonluğunu ilan eden ve ardından Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir’de kalan Beşiktaş, Ege’den çifte zaferle döndü. Antalyaspor’u Josef de Souza ve Rosier’in golleriyle 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda 10. zaferine ulaşan ve sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, İstanbul’a geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kafilenin takım otobüsündeki keyifli tavrı dikkat çekti. Bugün şampiyonluk kutlamasını stadında yapacak olan Beşiktaş, saatler 19.03’ü gösterdiğinde şampiyonluk kupasını alacak.
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