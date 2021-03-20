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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samet Aybaba: “Pozisyon bulduk ama gol bulamadık”

Samet Aybaba: “Pozisyon bulduk ama gol bulamadık”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları

- ESKİŞEHİR

Bulduk Rektör 


- Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Eskişehirspor maçının ardından, "Pozisyon bulduk ama gol bulamadık" dedi.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Samet Aybaba, gelecek maçlara odaklanacaklarını belirterek, “Böyle hedefi kalmamış takımlara karşı önce baskılı oynayıp, gol bulup, onun bu hedefsizliğinden kaynaklanan motivasyon eksikliğini doğru yönetmek lazımdı. Biz pozisyon bulduk ama gol bulamadık. Oyunun genelinde vasat bir oyun sergiledik. Keşke daha önce öne geçebilseydik. Rakip bulduğu gol sebebiyle öne çıkacaktı, biz de orada daha çok pozisyon bulabilirdik diye düşünüyorum. Futbol bu, ne olursa olsun bizim gibi bir hedefi olan takımın öne geçtikten sonra bu kadar basit bir gol yememesi lazım. Bu bize ders olsun. Önümüzde 7 maçımız var ve hepsi bir final. Ona göre konsantre olacağız, çalışacağız ve hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli daha disiplinli daha coşkulu daha istekli olup bir an önce hedefe ulaşmak lazım” diye konuştu.

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