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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samet Aybaba: ”Mükemmele yakın bir oyun, her şeyi yaptı oyuncularım”

Samet Aybaba: ”Mükemmele yakın bir oyun, her şeyi yaptı oyuncularım”

Samet Aybaba’nın konuşması

- ADANA

Bulduk Rektör 


- Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ”Her maç final, bir maçı daha geçtik. Şimdi önümüzde daha ciddi bir maç var. Hedefe adım adım ilerliyoruz diye düşünüyorum” dedi.
Adana Demirspor TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, ”Mükemmele yakın bir oyun, her şeyi yaptı oyuncularım. Çok pozisyon bulduk. Pozisyon az verdik. Rakibin birlikte oynamasından kaynaklanan ezberini bozmak için bir takım taktiksel çalışmalar yapmıştık, onları doğru uyguladık. Sahanın her yerinde baskı uyguladık. Yapamadığımız bir tek şey vardı, sonlandırma ile ilgili sorunumuzu bir türlü çözemedik. Çok öncesinde koparabileceğimiz bir maçı, 90 dakikaya kadar taşıdık. En sıkıntı bölüm orasıydı. Öncesinde bu kadar iyi yaptığımız şeyi golle taçlandırsaydık belki çok daha farklı ve rahat bir maç olabilirdi. Her maçta böyle pozisyonlara girip kaçırmak doğru bir şey değil. Zor maçlar var biliyorsunuz. Her maç final, bir maçı daha geçtik. Şimdi önümüzde daha ciddi bir maç var. Hedefe adım adım ilerliyoruz diye düşünüyorum. Oyuncularımızın sahadaki coşkusu isteği, mücadelesi bizi her geçen gün daha da umutlandırıyor” diye konuştu.

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