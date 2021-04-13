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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Samet Aybaba: 'Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyum'

Samet Aybaba: 'Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyum'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları

- Samet Aybaba: "Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyum" İZMİR

Alışkanlık Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon Rektör 


- TFF 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Altınordu’yu 1-0 mağlup eden Adana Demirspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, böyle bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ve kalan 4 maç olduğunu söyleyerek, "Onları tek tek kazanarak şampiyon olarak çıkmak istiyoruz" dedi.
TFF 1. Lig’in 30. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba mücadeleyi değerlendirdi. Samet Aybaba, Altınordu’nun çok genç ve yetenekli futbolculardan kurulu olduğunu söyleyerek, "Sistemleri ve alışkanlıkları var. Onları sahaya çok doğru yansıtıyorlar. Bizim de kaliteli ve kazanan bir takımımız var. Rakiple koşmak yerine alan daraltıp hızlı çıkış yapmayı planladık. Planladıklarımızın hepsi gerçekleşti. Çok güzel bir gol attık. Birçok pozisyona girdik. Değerlendirebilseydik oyun farklı bir yere giderdi. Sonuçta bu maçların her biri final. Altınordu da bizim bir rakibimiz. Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üstüne koyarak gidiyorlar. Önümüzde 4 tane maçımız kaldı. Onları tek tek kazanarak şampiyon olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

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