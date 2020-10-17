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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Salomon Cappadocia Ultra Trail’de rekor deneme koşusu başladı

Salomon Cappadocia Ultra Trail’de rekor deneme koşusu başladı

SPORCU MEHMET SOYTÜRK'ÜN KOŞUYA BAŞLAMASI

Basın Toplantısı Toplantı Alabalık Yansıma Rekor Denemesi 

-ORGANİZATÖR AYDIN AYHAN GÜNEY İLE RÖP

- - Sporcu Mehmet Soytürk, Kapadokya’da rekor deneme koşusuna başladı NEVŞEHİR

- Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 kilometrelik parkurunda Türk sporcu Mehmet Soytürk, rekor için koşuya başladı.
Parkur rekoru denemesinin yapılacağı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mehmet Soytürk, 63 kilometrelik mesafeyi 5 saatin altında bir sürede koşmayı hedeflediğini belirtmesinin ardından bu sabah erken saatlerde rekor deneme koşusuna başladı.
Salomon Cappadocia Ultra-Trail Organizatörü Aydın Ayhan Güney, “Maalesef pandemi nedeniyle bu yıl organizasyonu iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü organizasyon çok kalabalık bir organizasyon ve dünyanın çok fazla ülkesinden gelen insan olduğu için organizasyonu bu yıl iptal ettik. Ama organizasyonun akılda kalması, aynı dönemi tekrardan insanlara hatırlatmak için böyle bir aktivite düşündük. Çünkü biz bu tür aktiviteleri sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Bugün bir rekor denemesi yapacağız. Mehmet Soytürk iyi ve milli bir sporcu. 2018 yılında bu parkurda ikinci olmuştu. Şu anda rekor Alman sporcunun elinde bulunuyor. Mehmet’in de şu andaki performansı sebebiyle rekoru kırabileceğini düşündük. Aynı zamanda Salomon’un bir sporcusu ve bu yüzden böyle bir aktivite düşündük. Bu aktivitenin tüm dünyada güzel bir yansıması olacaktır. Gelecek yılın çalışmalarına ise biz şimdiden çalışmalara başladık” dedi.

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