Sakaryaspor, transfer ettiği futbolcularla sözleşmeleri imzaladı

- Sakaryaspor yönetimi, teknik direktör Ercüment Coşkundere ve prensipte anlaşmaya varılan 11 futbolcudan 9’u ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda imza töreni düzenledi.

Anlaşılan ancak askerde bulunan iki futbolcu ise askerlik sürecini tamamladıktan sonra yeşil-siyahlı takıma katılacak. Sakaryaspor’un Tatangalar’ından bazılarının da bulunduğu imza töreninde sağlık kontrolünden geçen Onur Karakabak, Hurşit Taşçı, Oğuz Kocabal, Savaş Yılmaz, Serkan Odabaşıoğlu, İrfan Akgün, Ömer Bozan, Mehmet Özdıraz ve Onur Ramazan Toprak ile sözleşme imzalandı. Tören sonrasında ise taraftarlar meşaleler yakarak görsel şölen oluşturdu. Burası Sakaryaspor kırgınlıklar burada çabuk unutulur İmza töreninde konuşan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Yeni gelen futbolcu kardeşlerimiz buradalar sağlık kontrollerinden geçtiler sıkıntı yok. 2 oyuncu kardeşimiz ise askerde oldukları için ayın 15’inde gelerek imzalarını atacaklar. Birazdan arkadaşlarla ilgili toplu bir imza şöleni yapacağız. Ondan önce gerçekleşen kongreyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ne kadar birleştirici bir kongre yapmak isterken tekrar gene istediğimiz olmadı. Burası Sakaryaspor kırgınlıklar burada çabuk unutulur takım sahaya indiği zaman burada herkesin tek derdi Sakaryaspor oluyor. Bizim tek eksiğimiz şuanda takımın sahada olmaması ayın 12’sinde ilk kampı yapacağız. Rüstemler Tesisinde gireceğiz. Ondan sonra bir hafta buradayız ve bayram izni vereceğiz. Bayramdan sonra tekrar toplanıp tekrardan kamplara başlayacağız” şeklinde konuştu.

"İnşallah biz bu sene direkt şampiyon olacağız" Bu sene şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Genç, "Sakaryaspor’a kimse küsmez bugün belki kalbi kırılanlar olabilir neden? Bugün burada 4 senedir şampiyonluğu kaybeden bir Sakaryaspor var. Ciddi bir travma ama biz 6 aydır kurduğumuz ekiple bu ligin iyi oyuncularından direkt hedefe gidecek bir kadro kurmayı planlıyorduk. Kurduğumuz kadro, ilave edeceğimiz oyuncularla bunu başaracaktır bundan şüphemiz yok biz yeter ki birlik olalım. Biz doğruları yapalım Allah her zaman doğruların yanındadır. İnşallah biz bu sene direkt şampiyon olacağız. Bir heştek açtık ‘Kenetlen Sakarya’ bu saatten sonra sezon sonuna kadar kenetlenmemiz lazım. Biraz zamana ihtiyacımız var kırgınlık ve yılgınlıkların son bulması için kısa sürede atlatırız bir an önce sahaya inmemiz lazım. Transfer olarak 11 oyuncu aldık ama sahada boşluklarımız var onları da araştırıyoruz. Bizim oyun tarzımıza hocamıza oynatmak istediği oyun tarzına göre oyuncular arıyor ve kadromuzu ona göre yapıyoruz. Acele etmiyoruz görüştüğümüz oyuncular var, kampta her şey daha da netleşir ama kampa kadar 3-4 tane daha transfer yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.