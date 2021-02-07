Sakaryaspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ardından

-Teknik Direktör röportaj



- - Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt:- “Kazandık mutluyuz, önümüzde çok zorlu 2 maç var onlara hazırlanmamız gerekiyor” SAKARYA



- 3-1 Sakaryaspor galibiyetiyle sona eren, Tarsus İdman Yurdu maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, “Oyuncular maçı bırakmadılar, sonuna kadar mücadelelerini gösterdiler. Kazandık, mutluyuz. Artık önümüzde çok zorlu 2 tane maç var 4 gün ara ile. Ona hazırlanmamız gerekiyor acilen” dedi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Sakaryaspor sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup etti. Sakaryaspor bu galibiyet ile birlikte puanını 40’a yükseltirken, Tarsus İdman Yurdu ise 30 puanda kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, önlerindeki 2 zorlu maç için hazırlıkları bir an önce başlatacaklarını ifade etti.

"Bütün maçları kazanacak kadromuz var" Maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Serdar Bozkurt, “Kazandığımız için çok mutluyuz, buna ihtiyacımız vardı. Oyunumuzun üzerine koymaya çalışıyoruz ama top rakipteyken geri dönüşlerde sorun yaşıyoruz. Hücumda çok kalıyoruz. Bunu kesin çözmemiz lazım. Geçen hafta da bu oldu geri dönüşlerde sorun yaşadığımız için rakip üzerimize geldi, bu hafta da böyle oldu. Bunu çözmemiz gerekiyor veya sistem olarak farklı bir sisteme gitmemiz gerekebilir. Oyuncular maçı bırakmadılar, sonuna kadar mücadelelerini gösterdiler. Kazandık, mutluyuz. Artık önümüzde çok zorlu 2 tane maç var 4 gün ara ile. Ona hazırlanmamız gerekiyor acilen. Uzun vadede daha iyi işler olacak ve mücadele anlamında daha dirençli takım olacağız. Oyun anlamında topa sahip oluyoruz, istediklerimiz oluyor. Bütün maçlara talibiz, bütün maçları kazanacak kadromuz var. Önümüzdeki 4 maçı iyi bir şekilde atlatırsak, önümüz daha da açık olur” dedi.





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