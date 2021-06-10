SAKARYA - Amatör ligde uzatmada gelen golün ardından çıkan kavgada iki futbolcu darbedildi
- Karşılaşma sonrası çıkan olayların görüntüleriSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Karasu ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında son dakikada gelen golün ardından çıkan kavgada iki futbolcu darbedildi.Karasu İlçe Stadı'nda Karasuspor ile Hendekspor arasında oynanan 4. grup mücadelesinin ilk yarısı 1 - 1 eşitlikle biterken, ikinci 45 dakika da 2 - 2 beraberlikle sonuçlandı.Hakem tarafından verilen 9 dakikalık uzatma süresinde Hendekspor 90+7'de üçüncü golü buldu.Gol sonrası hakeme itiraz eden Karasusporlu futbolcular ile karşı takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.Saha dışından da müdahale edilmesiyle çıkan kavgada Hendeksporlu 2 oyuncu darbedildi.Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik görevlilerin müdahalesiyle gerginlik sonra erdi.Soyunma odasına alınan Hendeksporlu oyuncular, güvenlik gerekçesiyle sahadan daha sonra ayrıldı.
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