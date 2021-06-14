Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - 10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyor

SAKARYA - 10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyor

- Müsabakalardan görüntü - Türkiye Eskrim Federasyonu temsilcisi, müsabaka ve hakem gözlemcisi Mert Uzunay ile röportaj Sakarya 'da düzenlenen 10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyorSAKARYA (AA) - Sakarya 'da düzenlenen 10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası devam ediyor.Atatürk Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyonaya Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 25 ilden 838 sporcu katıldı.
Şampiyonada sporcular, 10,12 ve 14 yaş altı epe, flöre ve kılıç dallarında kıyasıya mücadele ediyor.Türkiye Eskrim Federasyonu temsilcisi, müsabaka ve hakem gözlemcisi Mert Uzunay, AA muhabirine, şampiyonanın Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Çok güzel bir organizasyon oluyor. 25 ilden 838 sporcunun katılımı var. Pandemi dönemi için gerçekten iyi sayı yakaladık. Katılımdan memnunuz." diye konuştu.
Şampiyona, 20 Haziran Pazar günü sona erecek.

Dera Karya Muhabir Şampiyon 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement