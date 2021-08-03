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Şahin Şenoduncu Tokyo’dan madalya ile dönmek istiyor
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Şahin Şenoduncu Tokyo’dan madalya ile dönmek istiyor

Şahin Şenoduncu Tokyo’dan madalya ile dönmek istiyor

Milli atlet Şahin Şenoduncu’nun açıklamaları

- BALIKESİR

Yarış Rekor Yıldızlı Şampiyon Olimpiyat 


- 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 20 kilometre yürüyüş kategorisinde temsil edecek olan Şahin Şenoduncu, 5 Ağustos’ta yarışacak. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden katılan Şahin Şenoduncu, 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olarak Atletizm Milli Takımı'na katıldı.
Şenoduncu, 2013 yılında Avrupa 7.'si, 2019 yılında da dünya 4.'sü oldu. 2 Balkan şampiyonluğu, 5 Balkan ikinciliği, 22 Türkiye şampiyonluğu ve 8 ayrı Türkiye rekorunu elinde bulunduran Şenoduncu, olimpiyatlardan da dereceyle dönmek istiyor. 5 Ağustos’ta katılacağı 20 kilometrelik yürüyüş etabında, arkasında Türk Milleti’nin var olduğunun bilinciyle yarışacağını ve ay-yıldızlı formasıyla şeref kürsüsünden İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istediğini belirten genç sporcu, “Buraya gelebilmek o kadar kolay olmadı. Sakatlıklar, antrenman eksiklikleri ve pandemi beni olumsuz yönde etkiledi. Ama şimdi Tokyo Olimpiyatları’ndayım. Uzun süre hayalini kurduğum bir organizasyonun içerisindeyim. Benden desteklerini esirgemeyen ve buraya gelebilmemde payı bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintımar ve Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak’a şükranlarımı sunuyorum. Umarım her şey çok güzel olacak. Benim için desteklerinizi ve dualarınızı esirgemeyin” diye konuştu.

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