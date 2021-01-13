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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sagal: “Rodallega gibi doğar doğmaz golcü olmadım”

Sagal: “Rodallega gibi doğar doğmaz golcü olmadım”

Antrenmandan görüntü

Rektör Pazar Günü 

-Angelo Sagal açıklamasından görüntü
-Angelo Sagal'dan farklı açılarda detay görüntü
-Antrenmandan farklı açılarda görüntü

- - Denizlisporlu Angelo Sagal;- “Kendi evimizde de kazanmak istiyoruz” DENİZLİ

- Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor ile kendi evinde karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan genç oyuncu Angelo Sagal, “Yeni hocamızın da getirdiği yeni fikirleri, taktikleri sahaya yansıtabiliyoruz ” dedi.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 19. haftasında pazar günü saat 13.30’da Hatayspor ile Denizli Atatürk Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleştirilen idman öncesi Şili’li 27 yaşındaki genç oyuncu Angelo Sagal açıklamalarda bulundu. Antrenman öncesinde konuşan Angelo Sagal, “Bu haftanın ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz zaten eskiden biraz daha kötü bir durumdaydık, istediğimizi alamıyorduk. Şimdi baktığımızda sonuçlara biraz daha bize doğru çevirebiliyoruz. Yeni hocamızın da getirdiği yeni fikirlerle, taktiklerle sahaya yansıtabiliyoruz. Ama bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve kendi evimizde de kazanmak istiyoruz” dedi.
“Rodallega gibi doğar doğmaz golcü olmadım” Takımın golcüsü Rodallega’dan övgüyle söz eden Sagal, şöyle konuştu: “Benle de konuşuyordu bu konuyu baktığınızda deniyorum. Bazen kaleciden, direkten veya dışarı gidebiliyor. Tabi ben Rodallega gibi doğar doğmaz golcü olmadım. Ama bu tür durumlarda bulunmayı seviyorum, gol atmayı tabi ki de seviyorum. Ama önceliğimiz tabi ki de takım, hani asistlerim ile de destek verebilirsem en önemlisi bu."
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