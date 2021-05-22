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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Saffet Akbaş: “Pozisyonumuz yok denecek kadar az”

Saffet Akbaş: “Pozisyonumuz yok denecek kadar az”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş'ın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, "Pozisyonumuz yok denecek kadar az. Başarılı olamadık" dedi.
İstanbulspor, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında sahasında karşı karşıya geldiği Altay’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş basın toplantısın açıklamalarda bulundu. Akbaş, Altay karşısında belirgin pozisyonları olmadığının altını çizerek, "Kazanmayı bekliyorduk. En azından bu seriyi yukarıya çıkmak için son maçı oynayalım diye düşündük. ‘Süper Lig’e çıktığımız zaman başarmış olacaktık’ dedim ama başaramadık. Altay’ı tebrik eder, başarılar dilerim. Daha iyi oynadılar. Gol yemediler. Pozisyonumuz yok denecek kadar az. Başarılı olamadık. Mağlup olduğunda konuşması zor. Galip olunca konuşabiliyorsunuz. Üzgünüz. İsterdik ama olmadı” açıklamasını yaptı.
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