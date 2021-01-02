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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ryan Babel, Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti

Ryan Babel, Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti

Ryan Babel'in giriş ve çıkış görüntüleri

- İSTANBUL

Hastane Dell Geçmiş Olsun Havai Fişek Yeni Yıl 


- Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi gören takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti. Yeni yıl kutlaması sırasında elinde havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye ziyaretler sürüyor. Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel de hastaneye gelerek 29 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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