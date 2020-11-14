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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Rusya, Türkiye maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Rusya, Türkiye maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Rusya A Milli Takımın antrenmanından görüntüler

- İSTANBUL

Teknik Direktör Rektör 


- Rusya A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Moldova maçı öncesinde korona virüs testleri pozitif çıkan ancak daha sonra negatife dönen Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy da İstanbul'daki çalışmalarda yer aldı. Rusya, yarın oynayacakları Türkiye maçı öncesi, teknik direktör Stanislav Cherchesov yönetiminde son çalışmasını, müsabakanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yaptı. Koşu ile başlayan ve ısınma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde Rusya, Türkiye maçının taktiğini çalıştı. Rusya'nın Moldova ile oynadığı özel maç öncesinde korona virüs testleri pozitif çıkan ve daha sonra yapılan testlerde sonuçları negatife dönen Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy da antrenmanda yer aldı.
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