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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rusya'dan, Türkiye'ye sağlık çalışanları için yüzecekler

Rusya'dan, Türkiye'ye sağlık çalışanları için yüzecekler

Deniz Kayadelen'in açıklamaları

Kırköy Su Sporları Milli Takım Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

-Sait Babaoğlu'nun açıklamaları

- Rusya'da, Türkiye'ye sağlık çalışanları için yüzecekler İSTANBUL

- Türk ve Rus yüzücüler, sağlık çalışanlarına destek vermek için Rusya'nın Soçi kentinden Giresun'a yüzecek. Sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Türk ve Rus yüzücüler, Rusya'dan Türkiye'ye yüzecek. Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen de yüzücüler arasında yer alacak. Organizasyonla ilgili bilgi veren Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organizasyonu yapılan bu anlamlı müsabakaya sporcumuz Deniz Kayadelen'in katılmasından mutluluk duyduk. Deniz, dünyanın açık sularında Türkiye'nin en büyük gururudur. Türk kadının gücünü, azmini, çalışkanlığını tüm dünyaya su sporları vasıtasıyla gösteren biridir. Tüm sağlıkçılarımıza da insanlık adına gösterdikleri bu gayret için de minnet ve şükran duyuyoruz" dedi.
Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen ise dünyada bir ilki başaracaklarını vurgulayarak, "Bu müthiş mücadeleyi yaşamak istiyoruz. 4-5 gün sürecek bir yarış olacak. Bu organizasyonun parçası olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Soçi'den Giresun'a 320 kilometre yüzeceğiz. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının enerjisine, emeğine karşılık maraton yüzmek istiyoruz. Onlar gece gündüz bizim sağlığımızı kurtarmaya çalışıyorlar. Rus ve Türk milli takımları olarak yüzeceğiz" ifadelerini kullandı.
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