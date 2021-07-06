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ROMA - Taraftarlar İtalya-İspanya maçını dev ekrandan izliyor
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ROMA - Taraftarlar İtalya-İspanya maçını dev ekrandan izliyor

ROMA - Taraftarlar İtalya-İspanya maçını dev ekrandan izliyor

- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - İtalya - İspanya karşılaşması - Popolo meydanında toplanan taraftarlardan görüntüler - Taraftarların tezahüratları - Dev ekranda maçı izleyen taraftarların heyecanlı anlarıROMA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı finalinde İtalya ile İspanya, Londra’daki Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. Binlerce İtalyan taraftar, önemli müsabakayı başkent Roma ’nın Popolo meydanında kurulan dev ekrandan izledi. İtalyanlar, maçın ilk yarısını büyük heyecanla takip etti.

Tezahür İspanya Tezahürat Başkent İtalyan 

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