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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Rizespor 3 puanın peşine düştü

Rizespor 3 puanın peşine düştü

Tomas'ın açıklamaları

Toplantı Mantalite Rektör Umutlu Pazar Günü 

-Antrenmandan görüntüler

- - Stjepan Tomas: "Üç puanı alıp ligde 8’inci sırada olacağız" RİZE

- Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Pazar günü bizi çok bir maç bekliyor. Üç puanı alıp ligde 8. sırada olacağız. Bunun ihtimali var” dedi.
Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın açıklama yapan Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü Stjepan Tomas, pazar günü oynayacakları karşılaşmadan umutlu olduklarını dile getirerek “Pazar günü bizi çok bir maç bekliyor. Biz bu maça iyi hazırlanacağız. İyi de çalışıyoruz. Ve inşallah Pazar günü üç puanı alıp ligde 8. sırada olacağız. Bunun ihtimali var” dedi.
"Remy’nin sakatlığının 3-4 hafta sürmesini bekliyoruz" Loic Remy’in İstanbul’da ki tedavisinin devam ettiğini ve 4 hafta kadar sahalardan uzak kalmasını beklediklerini dile getiren Tomas, “Remy İstanbul’da tedavi görüyor. Büyük ihtimalle bu akşam veya yarın Rize’ye dönecek. Sakatlığı ile iki üç doktorla görüştük. Sakatlığı 3-4 hafta sürmesini bekliyoruz. Oynar mı oynamaz mı bilmiyoruz ama epey ağrısı var. İnşallah 3-4 hafta sonra toparlayacak” dedi.
Çaykur Rizespor orta saha arıyor Ara transfer sezonunun açılması ile arayışların başladığının altını çizen Tomas, orta sahayı güçlendireceklerini dile getirerek “Aklımızda iki isim var. O transferler ile uğraşıyoruz. En kısa zamanda takıma kazandıracağız. İki isime de teklif gönderdik. İnşallah yarın veya ertesi gün buraya gelecekler. Acil olarak iki mevkide transfer yapmamız gerekiyor. Sonrasına bakacağız. Orta saha veya forvet kenar oynayan bir oyuncu alacağız” ifadelerini kullandı. "Sorunları konuştuk ve düzelttik" Beşiktaş karşılaşmasından aldıkları 6-0’lık mağlubiyetin ardından takımın bir toplantı gerçekleştirerek sorunların konuşulduğunu ve çözüme ulaşıldığını sözlerine ekleyen Tomas, “Oyuncularla toplantı yaptım. Sorunları konuştuk ve düzelttik. İnşallah bu maçı unutacağız. Farklı bir mağlubiyet oldu ama çok fazla bireysel hatalar vardı. Biz bunları konuşup, düzelttik. Maça doğru bir mantalite ile çıkacağız” dedi.

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