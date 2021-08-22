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Rize’de Red Bull Formulaz fırtınası esti
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Rize’de Red Bull Formulaz fırtınası esti

Rize’de Red Bull Formulaz fırtınası esti

Başlangıçtan görüntü

Yarış Atmosfer Tahta Araba 

-Yarışlardan detaylar
-Kaza anı
-Röportajlar
-Ayşe Begüm Onbaşı röportajı
-Detaylar

- RİZE

- Karadeniz’de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen’in Tunca beldesinde düzenlendi.
Bu sene 12’ncisi gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha renkli anlara sahne oldu. Dünya Şampiyonu jimnastikçi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı’nın da konuk olduğu tahta araba yarışlarını binlerce kişi yerinden takip etti. Red Bull Formulaz etkinliğine İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy ve İlçe Jandarma Komutanı Turgay Aktaş katılım gösterdi. Tarih boyunca sivri zekasıyla ün salmış Karadeniz insanının 1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettiği tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulaz, 12’nci kez Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi.
Anadolu’nun en eğlenceli, en macera dolu organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapan Rize’deki bu heyecanlı yarışı izlemeye binlerce insan katıldı.
Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu. Ayşe Begüm Onbaşı konuk oldu Rize’nin büyüleyici atmosferinde, sarp dağlarda, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkat çeken, fren, motor ya da demir parçanın bulunmadığı 57 tahta aracın yarıştığı organizasyona Dünya Şampiyonu jimnastikçi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı konuk oldu.
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