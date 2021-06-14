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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
RİZE - Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran başkan adaylığını açıkladı

RİZE - Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran başkan adaylığını açıkladı

- Tahir Kıran'ın basın açıklaması - " Rize spor'a hizmet borcum olduğunu ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum" - "Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık"RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor'da Tahir Kıran, 26 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.
Kıran, Rize 'de bir otelde düzenlediği toplantıda başkanlığa adaylığını açıklayarak, son yıllarda sürekli olarak Çaykur Rize spor taraftarlarından ve camiadan başkan olması yönünde talep gördüğünü söyledi.

Gösterilen ilginin onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Kıran, "Çaykur Rize spor başkanlığı her Rize linin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rize spor'a henüz zamanı gelmediği için başkan olmayı düşünmediğimi iki kez açıklama yaparak duyurmama rağmen, bu teveccüh her geçen gün artarak devam etti. Rize ile adım öylesine özdeşleşmiş durumdaki; bu ısrarlı teveccüh karşısında ben de Rize spor'a hizmet borcum olduğunu ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle 19 - 26 Haziran 2021 tarihinde yapılacak genel kurulda bu şerefli makama aday olma onurunu yaşamaya karar verdim." dedi.
Başkan olması halinde Çaykur Rize spor'un gelişimi için mücadele edeceklerin kaydeden Kıran, ""Teveccüh gösterip bu şanlı görev bize verilirse çözüm üretebilecek güçlü bir kadro ile başarılı yıllar için geliyoruz. Rize spor için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rize spor'u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı zamana taşıyacağız." ifadelerini kullandı.Kıran, sadece Rize ’de değil tüm dünyada yaşayan Rize lilerin desteğini alarak köklü bir değişim ve yenilikçi bir anlayış için çıktıkları yolda, hem saha içinde hem saha dışında muvaffak olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Medar Başkan Adayı Toplantı Basın Açıklaması Genel Kurul 

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