Rıza Çalımbay: 'Zor bir deplasmandan puan ile dönmek avantaj'



- Süper Lig’in 27. Haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir deplasman, puan ile dönmek avantaj" dedi.

Karşılaşmanın ardından basın açıklaması yapan Rıza Çalımbay "Maça iyi başladık ve 11 kişi iyi pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra baskı yemek normal. İkinci yarı rakibi kendi sahamızda karşılayıp kontra yakalamak istedik. Kontratak yakaladık ama son pasları değerlendiremedik. Takımım maçın başından sonuna kadar dört dörtlük oynadı. Takımın oyun disiplini mükemmeldi. Zor bir deplasman, puan ile dönmek avantaj" ifadelerini kullandı.



loading...