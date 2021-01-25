Rıza Çalımbay: 'Son vuruşlarda dikkatli olmamız gerekiyordu'



- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçıyla ilgili olarak, “Yapamadığımız son paslar ve son vuruşlarda dikkatli olmamız gerekiyordu" dedi.

Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Puan veya puanlar almayı hedefledikleri bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, “Beklemediğimiz şeyler oldu. Bir anda 2-0 mağlup duruma düştük. Tüm tedbirleri almamıza rağmen bazı şeyleri düzeltemedik. İkinci yarı üstünlüğü ele aldık. Girdiğimiz pozisyonlarda dikkatli olsaydık gol atabilirdik. Maalesef bazı şeyleri yapamadık. Yapamadığımız son paslar ve son vuruşlarda dikkatli olmamız gerekiyordu. Yenmemesi gereken gollerdi. Üzücü şeyler. Çok maç oynanıyor, bir bıkkınlık ve yorgunluk var. 20 maçımız daha var. Oraya iyi konsantre olmamız gerekiyor. Önümüzde Alanyaspor maçı var. İyi şekilde hazırlanıp oradan puan ve puanlar almaya gideceğiz. Takımıma güveniyorum. Biz düzeleceğiz geçen sezon olduğu gibi çok iyi bir çıkış yapacağız” şeklinde konuştu.





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