Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Rıza Çalımbay: “Mükemmel bir istikrar yakaladık”

Rıza Çalımbay: “Mükemmel bir istikrar yakaladık”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “İki takım da iyi şeyler yaptı”- “Çok iyi bir yere geldik” SİVAS

Mel B Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı sonrası “Son zamanlarda mükemmel bir istikrar yakaladık. Çok iyi bir yere geldik. Arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar ve kapasitelerinin üzerine çıktılar” dedi.
Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Mücadele iyi geçti. İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim de, Beşiktaş’ın da hedefi vardı. İki takımda iyi şeyler yaptı. Güzel pozisyonlar yakaladık biz. Son paslara biraz dikkat edebilseydik golü bulabilirdik. Beşiktaş’ın da pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığımızda ligin geri kalan maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Oradan alacağımız puanlarla da ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Başka düşüncemiz yok. Son zamanlarda da mükemmel bir istikrar yakaladık. Çok iyi bir yere geldik. Arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar ve kapasitelerinin üzerine çıktılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Beşiktaş’a da başarılar diliyorum kalan maçlarında” ifadesini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement